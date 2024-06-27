شكرا لقرائتكم شروط تغيير المهنة من طالبة إلى ربة منزل والأوراق المطلوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعلت الأحوال المدنية مع استفسار بشأن هل تغيير المهنة من طالبة إلى ربة منزل يحتاج إلى موعد وما هي الأوراق المطلوبة؟

تغيير المهنة من طالبة إلى ربة منزل

وقالت الأحوال عبر منصة إكس: إنه لا يلزم حجز موعد إلكتروني ويتم تغيير المهنة إلى ربة منزل، من خلال مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية وإحضار آخر مؤهل تعليمي.

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تجديد بطاقة الهوية

يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت مؤخرًا خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه.

ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقي (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.