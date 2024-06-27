شروط القيادة برخصة أجنبية لمن يستقدم بمهنة سائق

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، شروط القيادة برخصة أجنبية لمن يستقدم بمهنة.

شروط القيادة برخصة أجنبية

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إنه يسمح لهم برخصة صادرة من بلدهم (المعترف بها) وفق شروط محددة.

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وتابعت، أن تلك الشروط تشمل، القيادة بالرخصة الصادرة من البلد (المعترف بها) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وترجمة الرخصة من جهة معتمدة، وتوافق نوع الرخصة مع نوع المركبة.