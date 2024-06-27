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شروط القيادة برخصة أجنبية لمن يستقدم بمهنة سائق

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، شروط القيادة برخصة أجنبية لمن يستقدم بمهنة.

شروط القيادة برخصة أجنبية

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إنه يسمح لهم برخصة صادرة من بلدهم (المعترف بها) وفق شروط محددة.

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وتابعت، أن تلك الشروط تشمل، القيادة بالرخصة الصادرة من البلد (المعترف بها) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وترجمة الرخصة من جهة معتمدة، وتوافق نوع الرخصة مع نوع المركبة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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