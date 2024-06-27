شكرا لقرائتكم فيلم ولاد رزق 3 يواصل نجاحاته ويحصد أكثر من 12 مليون دولار في 13 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - واصل فيلم “ولاد رزق 3” الذي جاء برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض نجاحاته اللافتة في دور السينما، وذلك بعد 13 يومًا فقط من بداية عرضه؛ إذ وصلت إيرادات الفيلم أكثر من 12 مليون دولار نتيجة عرضه في عدد من دور السينما العربية والغربية.

الأضخم إنتاجيًّا

ويعدّ فيلم “ولاد رزق 3” الأضخم إنتاجًا في تاريخ السينما العربية بميزانية قاربت 8 ملايين دولار، برعاية من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، وتم تصوير أحداثه في المملكة العربية السعودية ومصر بإنتاج يضاهي في جودته الأعمال السينمائية العالمية.

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وشهدت الرياض في 17 يونيو الماضي حفل التدشين الرسمي لفيلم “ولاد رزق 3” برعاية معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وحضور جميع طاقم الفيلم.

دعم الفن العربي

وأكد المستشار تركي آل الشيخ لوسائل الإعلام سعادته بدعم الفن العربي، وأن الهدف هو تحقيق النجاح من خلال فيلم يستفيد منه موسم الرياض، ولكن الطموح يتجاوز ذلك بكثير، مُضيفًا أن “هناك إنتاجات سعودية، عربية، وعالمية قادمة”.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 (القاضية) حول قصة تتضمن عودة أولاد رزق إلى الجريمة بعد مرور سنوات على انفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، وفي يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

واعتمدت فكرة الجزء الجديد على استئناف “ولاد رزق” عمليات السرقة بعد سنوات من التوقُّف بهدف سرقة ساعة يرتديها الملاكم البريطاني تايسون فيوري خلال مشاركته في “موسم الرياض”، لتنطلق الأحداث حاملةً مَشاهد الأكشن والمطاردات التي صُوِّرت غالبيتها في “البوليفارد”، بالإضافة إلى شوارع العاصمة السعودية الرياض.

ولاد رزق 3

فيلم “ولاد رزق” يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وهو من بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وعبّر طاقم العمل عن سعادتهم الكبيرة بإنتاج هذا العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه و”موسم الرياض” ونجاحه في تحقيق قفزه كبيرة له في الجزء الثالث، مؤكدين أن دعم المستشار وتوجيهاته ساهمت في تحقيق النجاح للفيلم الذي يحقق أرقامًا كبيرة في شباك التذاكر.