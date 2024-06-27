شكرا لقرائتكم تعريفات شاملة للتخصصات وأهم المهارات المطلوبة في برنامج عيش الطموح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يقدم برنامج “عيش الطموح” على إذاعة الرياض، الذي يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، العديد من المعلومات الهامة لمستمعيه حول التخصصات التي تخدم رؤية المملكة 2030 في كافة المجالات وعلى كافة القطاعات.

ووضعت رؤية السعودية 2030 أُسسًا قوية للتطوير، بدأت بتنفيذ إصلاحات غير مسبوقة، شملت القطاع العام وجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من التحديات، كان العزم على تحقيق الأهداف وخلق فرص استثمارية جديدة، وزيادة مشاركة المملكة العالمية، وتحسين جودة حياة السكان؛ لتشمل هذه الإنجازات المتلاحقة جميع أبناء وطننا العظيم، واستمرت رحلة التحول بثبات لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030.

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تثقيف المجتمع

ومع تحول الحياة والمهن والتخصصات كان لابد من تثقيف المجتمع بالتطور المتسارع والتخصصات العلمية والمهنية التي لابد من إلقاء الضوء عليها وهنا يبرز دور الإعلام في ذلك، وذلك من خلال برنامج “عيش الطموح”.

ويقدم البرنامج للمستمعين تعريفات شاملة للتخصص وأهم المهارات التي يجب أن تتوفر في طالب التخصص وكذلك التدريبات والدورات التي تمكنه من صقل ما تعلمه لينتقل من طالب جديد إلى محترف في المهنة، وذلك عبر إلقاء الضوء على الدارسين في هذا المجال وتتبع تطويرهم حتى وصلوا إلى الاحترافية في مهن رفعوا من خلالها اسم المملكة في المحافل والمسابقات الدولية.

برنامج عيش الطموح

وقدمت معدة ومقدمة البرنامج بدرية خالد صياغة الحلقة بأسلوب شبابي مرتب لأذن المستمع مع اختزال الحلقة على المعلومات المهمة التي تفيد الطالب.

الجدير بالذكر أن إذاعة الرياض تنتج مثل هذه البرامج التي تساهم في تثقيف المستمع لما يخدم رؤية المملكة العربية السعودية ويحقق أماني شعبها بجيل الشباب الواعد نحو مستقبل مشرق وآمن.