شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب في أيرلندا والبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب وطب القدم والتمريض في أيرلندا، والطب البشري في مملكة البحرين.

ويأتي هذا ضمن مسار الاتفاقيات الصحية، موضحة أن التقديم على هذه التخصصات متاح من اليوم الخميس 27 / 6 / 2024 حتى يوم

الخميس 11 / 7 / 2024 م على رابط التقديم عبر بوابة سفير2: (سفير (moe.gov.sa). مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب وأكدت ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط بحصول المتقدم لبكالوريوس الطب البشري على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، وأن يكون حاصلاً في اختبار الإيلتس على 5.5 على الأقل، ولا يقل عن 5 في كل جزء، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%.

هذا إضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلة البكالوريوس في تخصص طب القدم؛ بحصول المتقدم على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%.

وبالنسبة لتخصص التمريض، الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70%. المبتعثون السعوديون

فيما أكدت على توفر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين لبكالوريوس الطب البشري بمملكة البحرين، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يزيد عمره على 20 عامًا، وحاصلًا على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95٪، (3.75) من (4).

كما يجب ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85٪؜، وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.

وتضمنت الشروط معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي، والتفرّغ للدراسة، والإقامة في بلد الابتعاث.

