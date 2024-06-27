شكرا لمتابعة خبر عن التجارة توضح حقوق وواجبات الفرد عند استبدال أو استرجاع المنتجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة عن الواجبات وحقوق الأفراد عند استبدالهم أو استرجاعهم للمنتجات، مؤكدة أنه يجب على كل منشأة وضع سياساتها، وعلى الجميع الالتزام بها.

وأشارت الوزارة على حسابها على منصة إكس، أنه يجب على المنشأة كتابة تلك الشروط بلغة واضحة ومفهومة، ووضع شروط فترة التخفيضات إن وجدت.

وتابعت أن المنشأة لها الحق في عدم إرجاع المنتجات المضرة بالصحة والسلامة، كالأطعمة المكشوفة وأدوات التجميل والملابس الداخلية، مع توضيح ذلك للمستهلك قبل عملية الشراء،و يجب على المنشأة إعادة المنتج في حال عدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأردفت أنه يجب على المستهلك أن يحتفظ بفاتورة الشراء، والحصول على سند يثبت حقه عند الإرجاع، والالتزام بإرجاع القيمة، والحفاظ على مدة وتاريخ إعادة القيمة، ومعاينة السلعة قبل الشراء، واذا صنعت خصيصًا للمستهلك، يجب ان تحتوي على ما يثبت الشروط المتفق عليها.