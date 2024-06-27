شكرا لمتابعة خبر عن ‎وزارة التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للثانوية العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‎أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في بكالوريوس الطب البشري، وطب القدم، والتمريض بجمهورية أيرلندا، وبكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية

‎وأوضحت الوزارة الشروط: 1- الابتعاث لجامعة الخليج مملكة البحرين: - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. - لا يزيد عمره على 20 عاماً. - حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية. - معدل تراكمي لا يقل عن 95٪، (3.75) من (4). - ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85٪؜. - ألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها. - أن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة. - معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي. - التفرّغ للدراسة. - الإقامة في بلد الابتعاث.

1- الابتعاث – إيرلندا:

– شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية).

– أن يكون حاصلاً في اختبار الآيلتس على 5.5 على الأقل، ولا يقل عن 5 في كل جزء.

– ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%.

– معدل تراكمي لا يقل عن 95% للمتقدمين الطب البشري، وعدل لا يقل عن 90% المتقدمين طب القدم، ومعدل تراكمي لا يقل عن 80% المتقدمين التمريض.

– معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي.

– التفرّغ للدراسة.

– الإقامة في بلد الابتعاث.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس بتاريخ 1445/12/21هـ الموافق 2024/06/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1446/01/05هـ الموافق 2024/07/11م وذلك من خلال الموقع .