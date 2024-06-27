شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للثانوية العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في بكالوريوس الطب البشري، وطب القدم، والتمريض بجمهورية أيرلندا، وبكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية
وأوضحت الوزارة الشروط: 1- الابتعاث لجامعة الخليج مملكة البحرين: - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. - لا يزيد عمره على 20 عاماً. - حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية. - معدل تراكمي لا يقل عن 95٪، (3.75) من (4). - ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85٪. - ألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها. - أن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة. - معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي. - التفرّغ للدراسة. - الإقامة في بلد الابتعاث.
1- الابتعاث – إيرلندا:
– شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية).
– أن يكون حاصلاً في اختبار الآيلتس على 5.5 على الأقل، ولا يقل عن 5 في كل جزء.
– ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%.
– معدل تراكمي لا يقل عن 95% للمتقدمين الطب البشري، وعدل لا يقل عن 90% المتقدمين طب القدم، ومعدل تراكمي لا يقل عن 80% المتقدمين التمريض.
– معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي.
– التفرّغ للدراسة.
– الإقامة في بلد الابتعاث.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس بتاريخ 1445/12/21هـ الموافق 2024/06/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1446/01/05هـ الموافق 2024/07/11م وذلك من خلال الموقع .