شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. نصف مليون ريال غرامة على منشأة تلاعبت في إرسالية أسماك محظورة والان نبدء بالتفاصيل

إرسالية أسماك محظورة

الدمام - شريف احمد - فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، غرامة مالية قيمتها (500) ألف ريال على منشأة في منطقة القصيم، تلاعبت ببيانات أحد أصناف الأسماك المحظور استيرادها إلى المملكة، بغرض بيعها في السوق السعودي.وأشارت "الهيئة" إلى أن ذلك جاء عَقِبَ تلقيها طلبًا لمعاينة شحنة تحتوي على (8) أصناف سمكية في مستودع واردة من خارج المملكة، وعند المعاينة اشتبه المفتشون باسم أحد أصناف الأسماك الموجودة في الشحنة لعدم تطابق البيانات على البطاقة والبيان الجمركي لشكل السمك الظاهري الوارد، وبناءً على ذلك جرى سحب عينات وفرز جميع الأسماك، واتضح أن أحد الأصناف المستوردة ليس مطابقا لما تضمنته البطاقة، كونه سمك بلطي نهري محظور استيراده.وأوضحت "الغذاء والدواء" أنه تم رفض الإرسالية، التي يبلغ حجمها ما يقارب (2) طن، وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقها، وإيقاع العقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبات تلك المخالفة (قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليًا أو محليًا أو يكون صادرًا بحقها منع تداول)، تصل إلى غرامة قدرها (500) ألف ريال، بالإضافة إلى منع أو تعليق المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بنظام الغذاء.ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي".