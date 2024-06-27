شكرا لمتابعة خبر عن رصد حيوان “الوشق والنيص والضبع والثعلب” بعد غياب في أحد الكهوف بجبال بارق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في بادرة لمُتابعة نمو الحياة البرية، ظهر عددا من الحيوانات البرية في أحد الكهوف بجبال محافظة بارق في عسير.

ووثق مقطع فيديو، مرور العديد العديد من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض مثل “الوشق والنيص والضبع والثعلب” في أحد الكهوف بجبال بارق.

وتشكل الحيوانات البرية عامل جذب سياحي مهمًا على الرغم من أنها مهددة بالانقراض؛ بسبب العوامل البيئية والحضارية المختلفة. وتبدو أهميتها السياحية من ناحيتين: تمتُّع السائح في بيئاتها الطبيعية، أو في المتاحف البحرية، وحدائق الحيوان في المدن والحواضر، والتقاط الصور التذكارية لها، أو أن يتمتع السائح بهواية صيدها في مواسمه المحددة؛ وأكل ما يؤكل منها بعد ذلك .

وتتميز عسير بأنها من أكثر مناطق المملكة ثراءً بالحيوانات البرية على الرغم من انقراض بعض أنواعها؛ فقد اشتهرت قديمًا بوجود النمر العربي، والفهد، والذئب، ولكن الإنسان قضى عليها تقريبًا، إما لقيمتها العالية أو درءًا لمخاطرها، وربما بقيت أعداد قليلة منها في الأمكنة المنعزلة وغير المأهولة. أما الحيوانات الصغيرة العاشبة واللاحمة فقد انقرضت أعداد كبيرة منها أيضًا؛ بفعل الصيد وتوسع المعمور. وأدى كل ذلك إلى انتشار قرود البابون التي تعيش في قطعان في إقليم السروات، والحواف الجبلية العالية، وتستغل مواقع الفراغ البشري، والكهوف في إقليم الإصدار. وقد بدأت أعدادها تتكاثر بدرجة أصبحت تشكل خطورة على سكان المدن والقرى القريبة من مواطنها، حيث تهاجم المنازل والمزارع بحثًا عن الطعام. وتشكل قرود البابون عامل جذب للسياح الوافدين خصوصًا الأطفال.