وفاة شقيق الزميل بندر آل عوض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يونيو 2024, 3:16 مساءً

يتلقى الزميل بندر آل عوض مراسل "الخليج 365" بمنطقة نجران العزاء في وفاة أخيه الكبير "صالح" الذي لقي ربه بعد معاناة طويلة مع المرض. "الخليج 365" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لأسرة الزميل آل عوض، سائلين المولى، عز وجل، للفقيد المغفرة، والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويتقبل الزميل بندر آل عوض العزاء على جوال رقم "‭٠٥٠ ٥٧٢ ٦٦٣٠‬"

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