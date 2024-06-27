ترقية سعود بن حاكم الفغم إلى رتبة عميد في الحرس الملكي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يونيو 2024, 4:24 مساءً

تقلَّد العميد سعود بن حاكم الفغم رتبته الجديدة (عميد) في الحرس الملكي، بعد صدور الموافقة السامية الكريمة. وقام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز بتقليد العميد سعود بن حاكم الفغم رتبته الجديدة. «الخليج 365» تهنئ العميد «الفغم»؛ على الترقية، وتسأل الله أن تكون له عوناً على طاعة الله، وخدمة دينه، والملك، والوطن.

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