شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير منصور بن سعود .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز -رحمها الله-، ووالدة صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، وصاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.