شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث تعزيز العلاقات مع سفير سوريا لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة، اليوم، سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة الدكتور محمد أيمن سوسان.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل دفعها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

