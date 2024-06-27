شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلان المعينان في نيويورك والسويس يؤديان القسم أمام وزير الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى القسم أمام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر وزارة الخارجية، اليوم، كل من: عبدالله الحمدان المُعيِّن قنصلاً عامًا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ومرزوق النفيعي المُعيِّن قنصلاً عامًا في السويس بجمهورية مصر العربية.ونص القسم على: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".حضر مراسم أداء القسم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري.