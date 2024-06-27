شكرا لمتابعة خبر عن لحظة عثور مواطن على ذئب في صحراء حفر الباطن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية ، لمواطن لحظة عثوره على ذئب يتجول في صحراء حفر الباطن .

وقال المواطن خلال الفيديو المتداول : ” شوفوا مقفي زي الذئب ، والله لو عويت يجي يركض يعكس الصوت ، الحين بيركض ويتعدى السيارة ” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل واسع ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” وين محله لأجل نحذر حلالنا ” ، بينما قال آخر : ” ناقصين ذيابة بعد” .