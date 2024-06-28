شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تختتم مشاركتها في الملتقى الكشفي العربي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

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برنامج جلسات الملتقى

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المبادرات الكشفية

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الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم الجمعة، مشاركتها في الملتقى الكشفي العربي الخامس للطرق التربوية، والذي عُقد في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة في الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2024. جاء الملتقى بهدف تعزيز قدرات مفوضي البرامج وتنمية القيادات وحمايتهم من الأذى، بالإضافة إلى تنسيق برامج الكشافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الجمعيات الكشفية العربية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهاخلال الملتقى، قدّم الوفد الكشفي السعودي مجموعة من التجارب الكشفية السعودية المرتبطة بمواضيع الملتقى، والتي تضمنت جلسات تدريبية شاملة. تناولت هذه الجلسات أفضل ممارسات الجمعيات الكشفية العربية في تطبيق السياسات العالمية مثل برنامج الشباب، ومشاركة الشباب، والقيادة في الكشفية، والحماية من الأذى.كما عُقدت مجموعات عمل لدراسة مخرجات مؤتمر باريس، ومناقشة المنصات الكشفية العالمية، واستشراف مستقبل التربيةشمل الملتقى أيضًا مناقشات حول المبادرات الكشفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وآليات تنفيذها، وأولويات الاستراتيجية الكشفية العالمية، وأهمية التحول الرقمي. كما تناول إدراج إرشادات الحماية من الأذى في المناهج الكشفية العربية المطورة لكل مرحلة كشفية، وقواعد الحماية من الأذى في التجمعات الكشفية الكبرى، والتعريف بالمورد المعرفي للحماية من الأذى في البرنامج الكشفيوتعرف المشاركون خلال الملتقى على أبرز الأحداث الكشفية العربية المتبقية لعام 2024، بالإضافة إلى تقديم لمحة حول المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43، المزمع عقده في القاهرة في أغسطس المقبل