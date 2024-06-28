أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة هدى بنت عبدالله الفيصل 

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الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة هدى بنت عبدالله الفيصل آل فرحان آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض

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وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن ال مشاري، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن ثنيان ال سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل ال فرحان ، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان ال سعود محافظ حفر الباطن.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأميرة هدى بنت عبدالله الفيصل