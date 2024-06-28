شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في إيطاليا تنشر توضيحات هامة للمواطنين الراغبين بالسفر إلى إيطاليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في إيطاليا توضيحات هامة للمواطنين الراغبين بالسفر إلى إيطاليا.

وأوضحت السفارة أنه عند الرغبة في تأجير سيارة فيجب أن يكون مع المواطن الرخصة السعودية (الأصل) وكذلك رخصة دولية معتمدة مع الحرص على عدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارة عند مغادرتها حتى لفترات قصيرة.

وطالبت السفارة بالحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول، ويفضل حمل صورة من جواز السفر والحفاظ عليه في مكان آمن في صندوق الأمانات بالفندق أو أي مكان آخر آمن، وعدم لبس أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة.

وتابعت تكثر حالات النشل في وسائل النقل العامة مثل محطات القطارات وقطار الأنفاق (المترو) وحافلات النقل العامة، ويفضل الحرص والبقاء بالقرب من أمتعتكم عند استخدامها، مضيفة أنه تتعدد وسائل وطرق السرقة والنشل، لذلك ينصح بشكل عام بالانتباه والحرص حتى لا يواجه أي مواطن مشاكل قد تعيق إكماله إجازة وعودته إلى الوطن.

ونوهت السفارة فى ختام توضيحاتها أنه يجب التواصل مع المسؤولين بها فى حال وجود أي حالة طارئة