شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة النووية" تلزم بتخزين المولدات الإشعاعية في مناطق آمنة والان نبدء بالتفاصيل

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التعامل مع المولدات المستعملة

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اللائحة الفنية الخاصة إدارة مولدات 99Mo / 99mTc المستخدمة للأغراض الطبية «أ»، أو غير الطبية «ب»، عبر منصة "استطلاع" بهدف تحديد متطلبات السلامة.وأوضحت اللائحة خيارات إدارة المولدات "99 مليون متر مكعب"، المستعملة أو المستنفدة، بحيث يمكن تخزينها للتحلل الإشعاعي حتى الحصول على تصريح من الرقابة التنظيمية، أو نقله إلى منشأة معتمدة من النوع «ب» قبل الحصول تصريح.وفيما يتعلق بالمرافق من النوعين «أ» و«ب»، يتأكد الشخص المفوض له من أن برنامج الوقاية من الإشعاع في المرفق تتضمن أحكاما مناسبة للامتثال لمتطلبات هذه اللائحة المحددة.ووفقا للائحة يجب أن يحصل المرفق من النوع «ب» والذي تدار فيه المولدات 99Mo/99mTc المستخدمة لأغراض استرداد الرصاص أو التخلص منه أو أي أنشطة أخرى على إذن من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.وألزمت اللائحة المرفق بالامتثال للإجراءات المناسبة للتعامل مع المولدات المستعملة أو المستنفذة فقط، من قبل موظفين مدربين، ويتم تخزينها في مناطق آمنة ومحمية بشكل كافٍ.وتلزم اللائحة أيضًا الشخص المفوض له بتخزين مولدات 99Mo/99mTc المستعملة أو المستنفدة لمدة لا تقل عن 60 يومًا.وأوضحت أن من ضمن التزامات المفوض له رصد أو مراقبة معدل عينة إشعاع ”غاما“ وإجراء فحوص التلوث بـ ”بيتا“ لمكونات المولد المستخدم أو المستنفد.وحظرت اللائحة التخلص من عمود المولد المستخدم أو المستنفد كنفايات مشعة إلا إذا كان معدل عينة إشعاع ”غاما“ على سطح العمود لا يتجاوز مستويات الخلفية، واشترطت إزالة أي علامات إشعاعية من مكونات المولد المستخدم أو المستنفد.وأوجبت على المفوض له لمراقبة معدلات عينة أشعة "جاما" وإجراء فحوصات تلوث ”بيتا“ للمولدات، وتوفير مقياس معدل مناسب لعينة ”جاما“، واستخدام المقياس الأكثر حساسية، ومراقبة معدلات عينة أشعة ”غاما“ وفحوصات تلوث ”بيتا“ للمولد بأكمله، ولعمود المولد ودرعه بشكل منفصل، مع الاحتفاظ بالسجلات المناسبة لنتائج الرصد والمراقبة.ولا تنطبق هذه اللائحة المحددة على مولدات 99 مليون متر مكعب التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد كدرع، في حالة استخدام اليورانيوم المستنفد كمادة واقية، يجب الرجوع إلى اللائحة المتعلقة بالمواد النووية وتنظيم الرقابة عليها.