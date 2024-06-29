شكرا لمتابعة خبر عن السفارة تحذر المواطنين في إيطاليا من حالات السرقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت سفارة المملكة في إيطاليا، المواطنين من التعرض التعرض السرقة.

وقالت سفارة المملكة، في بيان لها: “نظراً لما لوحظ مؤخراً من ارتفاع لعدد حالات السرقة (بكافة أشكالها) التي يتعرض لها المواطنين القادمين إلى إيطاليا فإن السفارة تود التنبيه على مايلي: عدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارة عند مغادرتها حتى وإن كان لفترة قصيرة”.

وأكدت على: “الحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول ويفضل الإحتفاظ بها في مكان آمن (صندوق الأمانات بالفندق أو غيره) والإكتفاء بحمل صورة منه”.

وأضافت: “أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل النقل العامة كمحطات القطارات وقطار الانفاق (المترو) وحافلات النقل العام مع إبقاء أمتعتكم بالقرب منكم وتحت أنظاركم في كافة الأحوال”.

وتابعت: “عدم لبس أو إظهار أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة”، مستطردة: “تتعدد وسائل وطرق السرقة والنشل، لذلك يُنصح بأخذ الحيطة والحذر حتى لا يواجه أي مواطن مشاكل قد تعيق تمتعه بإجازته والعودة لأرض الوطن”.

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي حالة طارئة يمكن التواصل مع السفارة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين (00393280432606)