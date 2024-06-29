شكرا لمتابعة خبر عن أول مرشد سياحي سعودي متخصص بلغة الإشارة في الأحساء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بات الشاب أحمد الكويتي أول مرشد سياحي سعودي مرخص ومتخصص بلغة الإشارة الموجهة لفئة الصم في المملكة

‎وقال أحمد الكويتي إنه بات أول مرشد سياحي لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يزورون الأماكن السياحية في المملكة، بعد أن تم منحه رخصة رسمية لكونه معلما في معهد متخصص بتعليم فئة الصم.

‎وأشار إلى إنه يستقبل مجموعات سياحية من فئة الصم في منطقته التي تعد وجهة سياحية لعشاق واحات النخيل ومياه الخليج العربي والآثار الكثيرة في المنطقة.