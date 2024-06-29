شكرا لمتابعة خبر عن ما حكم الحسابات الادخارية في البنوك مثل عوائد الراجحي ؟ الشيخ الخثلان يُجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سعد الخثلان ، على سؤال جاء فيه “ما حكم الحسابات الادخارية في البنوك مثل عوائد الراجحي ، والوكالة بالاستثمار في بنك البلاد؟ ”

وقال الخثلان خلال لقاء تلفزيوني : ” هذه الحسابات تقوم على المضاربة الشرعية بين البنك والعميل ، وليس فيها ضمان للربح أو الخسارة ، لكنهم يتوقعون أن تكون الأرباح بنسبة معينة ”

وأضاف : الأرباح متفاوتة قد تزيد أو تنقص ، فإذا زادت يتم إضافتها في حساب احتياطي تحسباً للنقص الذي يكون في المستقبل ، فهذه مضاربة لا بأس بها .

واختتم الشيخ الخثلان حديثه : ” عوائد الراجحي ، والوكالة بالاستثمار وغيرها من الحسابات أعلنت أنها مزكاة ، وبالتالي الشخص ذمته بريئة إن شاء الله” .