الدمام تسجل نصف درجة الغليان في الموجة الحارة الأخيرة بـ 50 ْم في الظل

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ، أن مدينة الدمام سجلت نصف درجة الغليان في الموجة الحارة الأخيرة بـ 50 ْم في الظل. وقال القحطاني: نتوقع استمرار الموجات الحارة خلال الفترة القادمة ومنطقتي ⁧‫الشرقية‬⁩ و ⁧‫الرياض‬⁩ الأكثر تأثراً، ولا نزال في الربع الأول من فصل الصيف.



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