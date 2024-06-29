خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 154 قاضياً بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم، بترقية وتعيين 154 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلسِ الوزراء - حفظهما الله - بمرفق القضاء. وسأل معاليه المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل.



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