السعودية للكهرباء تعلن اكتمال وتشغيل مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي الجديد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال وتشغيل مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي الجديد، بين المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، مروراً بمحطات التحويل الرئيسية في الخرج، والأفلاج، وادي الدواسر، وبيشة.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع، الذي يُجسّد الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الطاقة من القيادة الرشيدة، أيدها الله، والذي تم تحت إشراف وزارة الطاقة، هو نموذج للجهود المبذولة لتعزيز موثوقية النظام الكهربائي، وضمان إمدادات الطاقة في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت أن هذا المشروع متوافق مع استراتيجية الشركة ومنظومة الطاقة الرامية لتحقيق استدامة وكفاءة خدمات الكهرباء عبر بناء وتعزيز خطوط الربط الكهربائي بين مناطق المملكة.

وبيّنت الشركة أن تكلفة هذا المشروع الاستراتيجي بلغت نحو مليار ريال سعودي، وأن الطول الإجمالي لتمديداته تجاوز 830 كيلومتراً، كما شمل المشروع إنشاء 2100 برج هوائي، وتركيب مفاعلات قدرة ومحولات طاقة كهربائية بسعة تجاوزت 2000 ميغا فولت أمبير، وتمديد شبكة ألياف ضوئية بطول يقارب 830 كيلومتراً.

وحرصت الشركة في تنفيذ هذا المشروع، على دعم التوطين والمحتوى المحلي لضمان سلسلة توريد وطنية مستدامة.

وأضافت الشركة أن هذا المشروع يتيح تبادل الطاقة الكهربائية بين المنطقتين والأمر الذي يسهم في رفع موثوقية الخدمة وكفاءة النظام الكهربائي، وتعزيز قدراته، وييسر الاستغلال الأمثل لموارد إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، مما يعزّز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة.