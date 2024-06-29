التخصصات الصحية تعلن تقرير أداء الكليات بالجامعات في اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة المهنة

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تقرير أداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية بحسب نتائج طلابها في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة في تخصصات طب الأسنان، والطب البشري، والصيدلة، والتمريض، والمختبرات.

وأوضحت "الهيئة"، أن التقرير يأتي ترسيخًا لجهودها في إتاحة المعلومات والبيانات التي تساعد على المواءمة مع القطاع الأكاديمي الصحي، وتعزز من الفرص التطويرية للمخرجات التعليمية.

ولفتت إلى أن المستفيدين من تقرير أداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة هم: المختصون في قطاع التعليم الصحي، والباحثون وجهات البحث، والطلاب والطالبات.