فتح القبول في كلية التمريض بجامعة الإمام محمد بن سعود

تبدأ كلية التمريض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعد غد الاثنين إجراءات التسجيل لأول دفعة من طالباتها للعام الجامعي 1446هـ ضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

ويأتي استحداث الكلية التي تستهدف في دفعتها الأولى قبول 60 طالبةً في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض، ضمن جهود الجامعة في مواكبة رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الصحي ومعالجة الانكشاف المهني في مهنة التمريض في المملكة وتحقيقًا للأمن الصحي الوطني واستجابةً لاحتياج سوق العمل من خلال شغل فرص وظيفية واعدة بكوادر سعودية مؤهلة تأهيلًا علميًا ومهنيًا، كما تعمل الكلية على تحقق استراتيجية الجامعة التي تركز على تحقيق التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع وإثراء البحث العلمي.

وتقوم رؤية الكلية على الريادة في تعليم التمريض وأبحاثه، والشراكة المجتمعية محليًا وإقليميًا، كما تنص رسالتها على تقديم تعليم متميز لتأهيل الكوادر في مجال التمريض للمساهمة في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع السعودي وخدمة سوق العمل وتعزيز الشراكة المجتمعية وإثراء البحث العلمي في هذا المجال.

وعملت اللجنة العلمية التأسيسية للكلية على مراعاة الطرق الحديثة في مجال تعليم المهن الصحية وتصميم المناهج التي تعتمد على التعليم المرتكز على اكتساب الكفاءات، مستندةً على المعايير والتجارب العالمية والمحلية المتميزة، وتترجم خطةً شاملةً لتطوير البرامج الصحية والطبية بالجامعة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والتطورات في مجال الرعاية الصحية.