السفارة في لبنان تحث السعوديين على المغادرة فورا

تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، وتحث المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكلٍ فوري، وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله، مع كافة الأمنيات بالأمن والسلامة للجميع. في الحالات الطارئة نأمل التواصل على الأرقام التالية: هاتف سفارة المملكة لدى لبنان: 009611762711 009611762722 هاتف شؤون السعوديين : 0096178803388 0096176026555 الهاتف الموحد لشوؤن السعوديين بالخارج : 920011114



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