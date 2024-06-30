شكرا لمتابعة خبر عن معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة يستقر نسبيًا عند 3.5 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، عبر موقعها www.stats.gov.sa ، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م.

وأوضحت النشرة التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد المملكة 2022م.

وكشفت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي “للسعوديين وغير السعوديين” استقر نسبياً عند 3.5% مقارنةً بـ 3.4% في الربع الرابع من عام 2023م، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بـ 7.8% في الربع الرابع من عام 2023م.

وصعد معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 14.2% مقارنةً بـ 13.9% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ 51.4% مقارنةً بـ 50.4% في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي “للسعوديين وغير السعوديين”، حيث بلغ 66.0% مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م 67.0%.

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات، حيث بلغ 35.8% مقارنةً بـ 35.0% في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 66.4% مقارنةً بـ 65.4% في الربع السابق.

وأشارت الهيئة إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف “الإحصاءات الاجتماعية”، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى استيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عددٍ من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية “15سنة فأكثر” المستقرين في المملكة، وتقدير السكان “داخل قوة العمل وخارجها”، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.