أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، ضرورة خلو المركبات من المواد القابلة للاشتعال، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في مناطق المملكة، ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق.
وشددت على عدم ترك الشواحن المتنقلة وبطاريات الهواتف، وعبوات الغاز، والعطور، وعبوات معقم اليدين، وغيرها من المواد القابلة للاشتعال في المركبات.
كانت هذه تفاصيل خبر مع ارتفاع الحرارة ببعض المناطق.. تحذير من الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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