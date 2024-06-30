مع ارتفاع الحرارة ببعض المناطق.. تحذير من الدفاع المدني

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، ضرورة خلو المركبات من المواد القابلة للاشتعال، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في مناطق المملكة، ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق.

وشددت على عدم ترك الشواحن المتنقلة وبطاريات الهواتف، وعبوات الغاز، والعطور، وعبوات معقم اليدين، وغيرها من المواد القابلة للاشتعال في المركبات.