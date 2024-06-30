62 ألف شجرة بجدة

كثفت أمانة محافظة جدة من أعمال التشجير والزراعة وتهيئة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء.

وحسب تقرير شهر مايو الماضي للأمانة فقد أنجزت زراعة أكثر من 62.820 شجرة متنوعة، في الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة، والحدائق وممرات المشاة، ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

وأوضحت الأمانة أنها أنجزت خلال الشهر الماضي زراعة 1.800 م2 من زراعة المسطحات الخضراء شملت 62 ألف شتلة من الحوليات و820 من الأشجار والشجيرات، فيما نفذت الأمانة مغطيات التربة على مساحة 1.350 م2 وزراعة من نباتات الأسيجة على مساحة 260 م. ط.

وشملت عمليات تهيئة الحدائق تسميد وقص الإنجيلة وإزالة الحشائش الضارّة، وصيانة ألعاب الأطفال والمماشي الرياضية والساحات وشبكات الري وفوانيس الإضاءة والمظلات، حيث جرى تركيب مظلات على مساحة 400 م2 وتركيب 12 من كراسي الجلوس، وتركيب 11 من الأدوات الرياضية وألعاب الأطفال، فيما تتواصل معالجة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بجميع المواقع بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة.