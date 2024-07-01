شكرا لقرائتكم خبر مليون زائر للمسجد النبوي منذ بدء موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المسجد النبوي وصول ما يزيد على مليون زائر منذ بداية قدوم ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج. وسخرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين كافة إمكاناتها في تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وضاعفت الهيئة خدماتها في تطهير المسجد النبوي ومرافقه 5 مرات يوميا، وعملت على تطييب المسجد النبوي وسجاده بأجود أنواع الورد والبخور الفاخر، وتهيئة جميع المصليات داخل المسجد وساحاته وسطحه بـ 18 ألف سجادة يتم العمل على تطهيرها والعناية بها على مدار الساعة لسلامة ضيوف الرحمن.

وفي جانب التنقل وتسهيل حركة الحشود عملت هيئة شؤون الحرمين على توفير خدمات التنقل لضيوف الرحمن في ساحات المسجد النبوي والمناطق المحيطة به عبر عربات الجولف، بالإضافة لتوفير خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وخصصت لهم 10 مواقع للصلاة على مقربة من أبواب المسجد النبوي لتسهيل وصولهم إليها.

ومع اشتداد الحر في فصل الصيف عملت الهيئة على تخفيف حرارة الجو داخل المسجد النبوي وساحاته من خلال التكييف المتلائم مع الكثافة البشرية خلال موسم الحج بما يحقق الراحة لضيوف الرحمن، بالإضافة لدور 250 مظلة و436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي.