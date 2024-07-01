مخيم صيفي لتعزيز مهارات الأطفال بالمتحف الوطني

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- بواسطة أيمن الوشواش - ينظم المتحف الوطني السعودي مخيما صيفيا مخصصا للأطفال، وذلك من خلال تقديمه تجربة تعلمية إبداعية تحت عنوان «يحكى أن هناك راوي» وشعار «بين الواقع والخيال، ثمة قصص تروى»، والتي تستهدف الأطفال من عمر 10 - 15 عاما، للبنين والبنات، وتقديمها باللغة العربية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم المتحف الوطني السعودي مخيما صيفيا مخصصا للأطفال، وذلك من خلال تقديمه تجربة تعلمية إبداعية تحت عنوان «يحكى أن هناك راوي» وشعار «بين الواقع والخيال، ثمة قصص تروى»، والتي تستهدف الأطفال من عمر 10 - 15 عاما، للبنين والبنات، وتقديمها باللغة العربية. ويهدف المخيم إلى إثراء معرفة الأطفال وتحفيز خيالهم من خلال أربع مسارات تفاعلية متنوعة تشمل مسار الكتابة، مسار المسرح، مسار التدوين الصوتي، ومسار الرسوم المتحركة، تقدم هذه المسارات فرصة للأطفال لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم في بيئة مشوقة ومبدعة.

ويقام المخيم الصيفي على فترتين: الأولى من 1 يوليو - 17 يوليو، والثانية من 15 يوليو - 25 يوليو، من الساعة 10 صباحا - 2:30 ظهرا، من يوم الاثنين وحتى الخميس، لمدة أسبوعين.

ويفعل المخيم دور المتحف المجتمعي من خلال طرق تعليمية ممتعة وتفاعلية، وتنشئة جيل شغوف ومبدع مدى الحياة، كما يسعى لاستكشاف القصص والحكايا وراء روائع مقتنيات المتحف الوطني والتعريف بإرث الجزيرة العربية بطريقة إبداعية وتفاعلية تعزز روح الانتماء والفخر. أهداف المخيم: تطوير مهارات التفكير والتصميم.

التواصل عبر التجربة واللعب والاستكشاف.

تمكين الطفل من اكتشاف دوره في المجتمع.

تنمية المهارات الابتكارية والإبداعية.

تعليم الأطفال أهمية تطوير مهارة السرد.

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