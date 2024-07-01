مسارات ومناطق استثمارية لرفع جودة الحياة في المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت أمانة منطقة المدينة المنورة المرحلة الأولى من أعمال مشروع «مسارات شوران»، أحد المشروعات النوعية بالمنطقة؛ ويهدف إلى رفع جودة الحياة، حيث تقع المرحلة الأولى منه على مساحة تتجاوز 85350 م2، بحي شوران بالمدينة المنورة.

ويضم المشروع في مرحلته الأولى، مسارات رئيسة للمشي بطول يبلغ 1650 م ، وأخرى للدراجات بطول 1420 م، ومسطحات خضراء بمساحة 31 ألف م2، و7 مناطق استثمارية بمساحة تبلغ 2350 م2، وملعبا رياضيا، ومواقف للمركبات.

وتسعى أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المشروع إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية بالمنطقة، وتعزيز العوائد من العقارات البلدية بما يسهم في تقديم أفضل للخدمات وتحقيق التنمية والاستدامة المالية للمدن ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير وتنمية ورفع معدلات الترفيه بمنطقة شوران، لتمثل هوية المنطقة وتكون مركزا جاذبا للسكن والترفيه والاستثمار.

من أهداف المشروع: