مسارات ومناطق استثمارية لرفع جودة الحياة في المدينة

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ويضم المشروع في مرحلته الأولى، مسارات رئيسة للمشي بطول يبلغ 1650 م ، وأخرى للدراجات بطول 1420 م، ومسطحات خضراء بمساحة 31 ألف م2، و7 مناطق استثمارية بمساحة تبلغ 2350 م2، وملعبا رياضيا، ومواقف للمركبات.
وتسعى أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المشروع إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية بالمنطقة، وتعزيز العوائد من العقارات البلدية بما يسهم في تقديم أفضل للخدمات وتحقيق التنمية والاستدامة المالية للمدن ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير وتنمية ورفع معدلات الترفيه بمنطقة شوران، لتمثل هوية المنطقة وتكون مركزا جاذبا للسكن والترفيه والاستثمار.
من أهداف المشروع:
- تعزيز مشاركة قطاع الاستثمار في دعم الأحياء.
- زيادة المساحات المفتوحة في أحياء المدينة.
- استيعاب فرص استثمارية جديدة.
- زيادة الترابط والتنمية الاجتماعية بين السكان.
- أنسنه المدينة من خلال إنشاء مواقع استثمارية.
- الاستفادة من المردود المالي للتشغيل والصيانة.
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