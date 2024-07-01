بدء التسجيل للفصل التدريبي الأول بالكليات التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد التسجيل بالفصل الأول من العام التدريبي 1446هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بمختلف المناطق.

وبدأ التسجيل في برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية للبنين أمس، فيما يبدأ التقديم على برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية للبنات اليوم، ويستمر حتى 28 ذي الحجة الحالي.

وسيبدأ التقديم على دبلومات الكليات التقنية للبنين والبنات المسائي، وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية 1 محرم ويستمر حتى 4 محرم. ويبلغ عدد التخصصات المتاح التقديم عليها نحو 180 تخصصا تقنيا ومهنيا.