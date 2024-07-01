شكرا لقرائتكم خبر «ورنر برذرز» تجارب عالمية من القصص الخيالية بموسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تستعرض تاريخ شخصية «باتمان» وتطوره عبر العقود، تواصل منطقة Warner Bros. Discovery ، إحدى المناطق الرئيسة لفعاليات موسم جدة 2024م، والتي تقام تحت شعار «من جديد»، استقبال زوارها بعروض وتجارب عالمية وأجواء مليئة بالمغامرات والتشويق وخوض تجارب متنوعة، مع أشهر الشخصيات الكرتونية المعروفة.

وتقام عروض Warner Bros Discovery للمرة الأولى في المملكة ضمن موسم جدة 2024م لتجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العالم تحت سقف واحد؛ في منطقة مكيفة بالكامل تتربع على مساحة تقارب 15 ألف م2، لتنقل زوارها من المواطنين والسياح الأجانب ليعيشوا تجارب خيالية ممزوجة بأجواء من المتعة والترفيهية والعروض المسرحية الترفيهية التي تناسب جميع الشرائح العمرية، شملت عرضا للشخصيات الكرتونية المعروفة عالميا؛ حيث تنافس كل من «باغز باني» و»دافي داك» ليصبحا مدربين لفريق «لوني تونز»، وبمساعدة من «لولا باني» وقائدي الفريق، وتنافسا وجها لوجه في مسابقة رياضية لمعرفة من سيكون المدرب النهائي.

كما استمتع الزوار بمشاهدة شيقة للثنائي الأشهر (توم وجيري)؛ في عرض لمقاطع الرسوم المتحركة الكلاسيكية على شاشة كبيرة على أنغام عزف أوركسترا صغيرة للموسيقى والمؤثرات الصوتية للرسوم المتحركة مباشرة.

أبرز البرامج: