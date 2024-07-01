شكرا لقرائتكم خبر انضمام هيئة الأفلام للرابطة الدولية يعزز مكانة المملكة عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأفلام عن انضمامها إلى رابطة هيئات الأفلام الدولية (AFCI)، التي تشكل شبكة عالمية تضم 360 هيئة أفلام في 40 دولة، وتهدف إلى دعم وتمكين وربط هيئات الأفلام حول العالم لتطوير قطاع الأفلام دوليا بشكل مستدام وتكاملي، حيث تقدم الرابطة عددا من الخدمات أبرزها: التواصل مع هيئات الأفلام حول العالم، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية، والتدريب والتطوير، والاطلاع على مستجدات القطاع.

وتأتي عضوية هيئة الأفلام في الرابطة؛ لتنمية وتطوير قطاع صناعة الأفلام في المملكة، ووضع السينما في المملكة على خارطة السينما العالمية، كما يسهم الانضمام في تمكين شركات الإنتاج الوطنية والمواهب المحلية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة مع نظرائهم حول العالم.

وتعد رابطة هيئات الأفلام الدولية منظمة عالمية غير ربحية تأسست في 1975م، وهي المنظمة العالمية الوحيدة التي يحمل عضويتها هيئات أفلام من مختلف الدول في القارات الست، وتركز على كل ما يمكن الهيئات وأصحاب المصلحة في الصناعة من تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع إنتاج الأفلام بشكل عام، كما توفر شبكة ربط لمختلف الموارد والفرص التعليمية وفرص التمويل من مختلف الدول؛ ليستفيد منها هيئات الأفلام، وشركات الإنتاج السينمائي، لمحترفون في قطاع الأفلام.