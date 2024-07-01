شكرا لمتابعة خبر عن إزالة عددًا من السيارات التالفة بشوارع مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها في إزالة الهياكل الخربة والسيارات التالفة في شوارع وأحياء مكة المكرمة السكنية، من خلال بلدياتها الفرعية بالتعاون مع شركة البلد الأمين، وذلك ضمن سعيها لتحسين المشهد البصري، وتعزيز القضاء على الظواهر المشوهة بالأحياء والمخططات السكنية وتحرير الحركة المرورية.

ونفذت الأمانة؛ ممثلة ببلديات الشوقية والشرائع والمعابدة حملة شملت الأحياء والشوارع في نطاق البلديات، مما أسفر عن إزالة (143) سيارة متهالكة وهياكل تالفة في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، في حين شرعت آليات الأمانة في إزاحة المركبات والهياكل التالفة، وذلك عقب إنذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال المهلة المحددة تجنُّبًا للإزالة، كما تستمر جهود الأمانة في رصد وإزالة الهياكل الخرِبة بأحياء وشوارع مكة المكرمة وفي جميع نطاقات البلديات الفرعية.

وأوضحت الأمانة، أنها قد رصدت شكاوى وبلاغات عن وجود هياكل خربة تستغلّ المواقف وتساهم في ازدحام الشوارع، وتجمع النفايات؛ كما أن البلاغات الواردة لغرفة العمليات 940 يتم تحويلها على الفور لفرق العمل الميدانية بهدف سرعة المعالجة، وذلك تعزيزًا لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة، مؤكدةً على الصعيد ذاته أن حملات إزالة المركبات التالفة مستمرة بالتعاون مع شركة البلد الأمين والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.