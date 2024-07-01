شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 155 متهماً بالفساد خلال موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” تحقيقًا مع 382 موظفاً، وأوقفت 155 منهم (من بينهم مَن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة)، وذلك بتهم الرشوة والفساد واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.

وقالت الهيئة، أن الموظفين الموقوفين والمحقق معهم ينحدرون من وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة، إضافةً إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وكانت “نزاهة” قد باشرت 924 جولة رقابية خلال شهر يونيو الماضي، إضافةً إلى 9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج.