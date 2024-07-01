شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل العقاري الإلكتروني في 6 أحياء بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت الهيئة العامة للعقار أمس، تسجيل العقارات الواقعة في نطاق ستة أحياء بالمدينة المنورة، وذلك عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، ويستمر حتى الـ 30 من شهر ربيع الأول 1446 هـ.

وبيّنت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل جزءًا من حي الملك فهد، وجزءًا من حي العاقول، وجزءًا من حي جماء أم خالد، وحي سكة الحديد، وجزءًا من حي الخضراء، وجزءًا من حي أبيار الماشي، وتضم 4774 قطعة عقارية.

ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري، كما أتاحت الهيئة العامة للعقار إمكانية الاستفسار عن آلية وخطوات التسجيل عبر رقم الاتصال الموحّد 199002 المخصّص لخدمة المستفيدين.