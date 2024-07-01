باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر يونيو 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (924) جولة رقابية و (9623) جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج والتحقيق مع (382) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، العدل، التعليم، الصحة، التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان،الثقافة ) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (155) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.



كانت هذه تفاصيل خبر نزاهة تحقق مع 382 متهما في 8 جهات حكومية خلال شهر يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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