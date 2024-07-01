شكرا لقرائتكم خبر عن حتى التاسعة مساءً.. أتربة ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من أتربة مثارة ورياح نشطة على محافظات بحرة (الشعيبة) والقنفذة (المظيلف) والليث, تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. طقس المملكة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما نبه من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

