شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد القبول والتسجيل للعام 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، عن مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي القادم 1446هـ.

وأشارت العمادة إلى أن فتح بوابة القبول سيبدأ من يوم الأثنين 2 / 1 / 1446هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ، في حين حددت العمادة مواعيد تأكيد طلبات القبول للمتقدمين من يوم الأحد 8 / 1 / 1446 هـ إلى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ.

ووفق نظام التسجيل بالجامعات سيتم إعلان النتائج النهائية لقبول المرشحين يوم الاثنين 16 / 1 / 1446هـ، لافتةً إلى أن التقديم متاح لحملة الشهادة الثانوية من جميع مناطق المملكة.