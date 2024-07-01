شكرا لقرائتكم خبر عن لفترات أقل من شهر.. بدء تطبيق التأمين الإلكتروني للمركبات على جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت مؤسسة جسر الملك فهد اليوم الاثنين، في تطبيق التأمين المركبات الإلكتروني بمعنى أن القادم إلى جسر الملك فهد الذاهب إلى مملكة البحرين لابد من تأمين مركبته، بطريقتين: الأولى عن طريق الكبينة، أو الكترونيًا.

ويسري التأمين عبر الكبائن لمدة شهر فأكثر أما التأمين الإلكتروني فيختص للتأمين للفترات أقل من شهر مثل 3 أيام أو خمسة أو أسبوع، مع عدم التغيير في رسوم التأمين.





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وحددت المؤسسة، 4 خطوات رقمية سهلة لإتمام عملية تأمين المركبات لفترات قصيرة، عبر تطبيق "جسر" الإلكتروني، وهي إضافة المركبات، واختيار تأمين المركبات، وتحديد مدة التأمين ووقت التغطية، والعبور دون توقف.

وأشارت المؤسسة إلى تقديم خدمة تأمين المركبات لفترات قصيرة "3,5، و10 أيام" عبر القنوات الإلكترونية، وذلك للمسافرين إلى مملكة البحرين عبر الجسر، اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 يوليو، آملةً في أن تسهم هذه الخدمة الجديدة في تحسين تجربة المسافرين، وجعلها أكثر سلاسة وراحة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتسهيل حركة المسافرين، وتقليل الازدحام عند الكبائن، حيث يمكن للمسافرين الآن الحصول على التأمين اللازم عبر تطبيق جسر الإلكتروني بسهولة ويسر.

وبيّنت المؤسسة أن أسعار التأمين لم تتغير، وأن أقل تأمين يمكن الحصول عليه من الكبائن يكون لمدة «شهر».