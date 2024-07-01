وبيّنت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل جزءًا من حي الملك فهد، وجزءًا من حي العاقول، وجزءًا من حي جماء أم خالد، وحي سكة الحديد، وجزءًا من حي الخضراء، وجزءًا من حي أبيار الماشي، وتضم 4774 قطعة عقارية.
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري، كما أتاحت الهيئة العامة للعقار إمكانية الاستفسار عن آلية وخطوات التسجيل عبر رقم الاتصال الموحّد 199002 المخصّص لخدمة المستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التسجيل العقاري الإلكتروني في 6 أحياء بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.