شكرا لمتابعة خبر عن مختص في التاريخ يرد على تصريحات الخميس حول وهمية شخصية جابر بن حيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الدكتور سعد بن عثمان أستاذ التاريخ في جامعة الملك خالد، على الداعية الكويتي، عثمان الخميس، بعد تصريحه المثير للجدل حول وهمية شخصية جابر بن حيان‬⁩.

وقال “عثمان” خلال تصريحات للعربية “جابر بن حيان هو أحد الرموز العربية الإسلامية نسبًا وعلمًا، فهو من الأزد من اليمن هاجر والده إلى بلاد العراق، واستقر في الكوفة، وهو عالم من العلماء المشهورين الذين اشتهروا في العالم الإسلامي وكان رمزًا، ولا يمكن أن يبتعد عن الحقيقة أو أن يكون مسار للجدل، إذا كان هناك من يدعى هذا الادعاء عليه أن يثبت بالدليل”.

وأضاف قائلاً” هناك أهواء عند بعض الفئات التي تريد أن تخلط السياسة مع الدين مع العلم وهذا لا يجوز، وبعض الإخوان يردون أن يطمسوا شخصية جابر بن حيان لأنه تتلمذ على يد جعفر الصادق”.

واختتم قائلا” في العصر الأول والثاني والثالث وحتى الرابع والخامس والسادس العلماء كانوا موسوعيين يتحدثوا في التاريخ والفقه والأصول والطب ونستطيع ضرب العديد من الأمثلة”.