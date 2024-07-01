4 برامج أكاديمية جديدة للعام الجامعي المقبل بجامعة الأميرة نورة

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن طرح (4) برامج أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس في عددٍ من كليات الجامعة للعام الدراسي المقبل 1446هـ، حيث تقدم كلية التصاميم والفنون، برنامجي بكالوريوس في (الإنتاج المسرحي)، و(الإنتاج الموسيقي والصوتيات)، فيما تُتيح كلية العلوم برنامجي بكالوريوس، أحدهما في (الرياضيات الإكتوارية والمالية)، والثاني في (علوم وهندسة المواد- برنامج بيني مع كلية الهندسة).

وستستحدث الكلية التطبيقية بالتعاون مع أكاديمية أبل (Apple Academy) مسار تدريبٍ تعاوني مكثف (COOP track)، ضمن الخطة الدراسية لبرنامج دبلوم البرمجة، وذلك بعد اجتياز الطالبات السنة الأولى من البرنامج.

وأوضحت وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة فرح بنت منصور العسكر، أنَّ البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الدراسي المُقبل 1446هـ، تأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز مخرجاتها التنافسية، من خلال استشراف احتياجات سوق العمل، ومواءمة متطلَّباته مع عملية استحداث وطرح البرامج الأكاديمية، وصولًا إلى رفع الكفاءة المهنية للطالبات، مؤكدةً على ثراء الخطة الدراسية للبرامج، وتنوع أنظمة الدراسة فيها، بما يمنح الطالبة مرونة الالتحاق، والحصول على الدرجة العلمية.

وتندرج البرامج الأكاديمية ضمن الخطة الخمسية للجامعة لتطوير واستحداث البرامج للعام الجامعي المقبل 1446 هـ، مشتملةً على مزايا دراسية عدة، من بينها وجود نقاط خروج مبكر (نظام سيجما) في بعض البرامج، تؤهل الطالبات للانخراط المبكر في سوق العمل. يُذكر أن هذه البرامج ستطرح للتسجيل من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات للعام 1446هـ، وللاطلاع على كافة البرامج في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عبر الرابط .