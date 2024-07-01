شكرا لمتابعة خبر عن ‎دليل سياحي سعودي محترف يتعرض للسرقة في الهنغارية.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض دليل سياحي سعودي محترف، للسرقة في العاصمة الهنغارية، بودابست، فقد فيها مع زوجته، جوازات السفر والهواتف النقالة لكليهما، مع تزايد حالات سرقة السياح في العواصم الأوروبية،.

وفاجأ الشاب متابعيه عندما كشف عن تعرضه لسرقة حقيبة تحتوي على جوازي السفر له ولزوجته، وهاتف جوال حديث، بجانب محفظة تحتوي بطاقاته البنكية كلها.

وأوضح أن السرقة حدثت في لمحة بصر، لافتًا إلى أن اللصوص “كأنهم يستخدمون الجن في سرقاتهم دون مبالغة” على حد قوله.

‎وأضاف :” هناك رجلاً ضخم البنية اقترب من زوجته في القطار وفتح خريطة كبيرة وبدأ بالحديث بلغة غير مفهومة، بينما تكفل آخرون برفقته ملأوا المكان ضجيجاً بسرقة الحقيبة بينما كان هو في الحمام.”

ويمتلك الشاب الذي يدعى مزاحم الفايز صفحات وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتاد فيها على تقديم نصائح لوجهات السفر، وتفاصيل عن أفضل طرق التنقل، والتسوق، وبالطبع تحذير متابعيه الكثر من أحدث طرق لصوص سرقة السياح.

والجدير بالذكر أن الحادثة وقعت بعد أيام قليلة من تعرض ماجد الفهد، وهو أيضاً مدون سعودي معروف في تقديم النصائح بمجال السفر والسياحة، للسرقة في مدينة برشلونة عبر سائق تكسي نجح في سرقة هاتفيه النقالين.