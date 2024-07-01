فتح باب القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز بدءاً من 2 محرم

وأشارت العمادة إلى أن فتح بوابة القبول سيبدأ من يوم الأثنين 2 / 1 / 1446هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ، في حين حددت العمادة مواعيد تأكيد طلبات القبول للمتقدمين من يوم الأحد 8 / 1 / 1446 هـ إلى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ، وسيتم إعلان النتائج النهائية لقبول المرشحين يوم الاثنين 16 / 1 / 1446هـ، لافتةً إلى أن التقديم متاح لحملة الشهادة الثانوية من جميع مناطق المملكة.
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