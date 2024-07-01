اخبار السعوديه

بتوجيه خادم الحرمين الشريفين .. نقل التوأم البوركيني للمملكة .. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لمتابعة خبر عن بتوجيه خادم الحرمين الشريفين .. نقل التوأم البوركيني للمملكة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، نقل الإخلاء الطبي الجوي ، التوأم السيامي البوركيني حواء وخديجة جبريل دياندا من بلدهما إلى المملكة ، لإجراء عملية فصل لهما في الرياض .

وتتصدر المملكة دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

والجدير بالذكر أنه على مدى أكثر من 32 عاماً تمكن من إجراء ما يقارب عشرات العمليات لتوائم من العديد من دول العالم .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا